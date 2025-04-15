“Benfica, İsmail Yüksek’i İstiyor”

İSMAİL YÜKSEK’İN AVRUPA’DA TANINMASI

Fenerbahçe’nin bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, Nefes Gazetesi’ndeki köşesinde, Portekiz’in önde gelen takımlarından Benfica’nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ilgilendiğini belirtti. Büyüka, bu bilgilerin “kulaktan dolma değil, Lizbon kaynaklı” olduğunu vurguladı.

BENFİCA’NIN İSMAİL YÜKSEK İLGİSİ

Büyüka, yazısında şu şekilde ifade etti: “Mourinho’nun Sivas deplasmanında son 60 saniyede oyuna soktuğu İsmail Yüksek’e Benfica’nın talip olduğunu duydum… Öyle kulaktan dolma haber değil, Lizbon kaynaklı bir haber… Benfica forması giyen iki Türk oyuncu Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun yüksek performansla oynamaları, İsmail Yüksek’in özellikle milli maçlarda kendini uluslararası futbol çevresine tanıtması, Benfica’nın iştahını kabartmış olmalı…”

İSMAİL YÜKSEK’İN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 24 maçta 1398 dakika süre aldı. Henüz gol veya asist katkısı sağlayamasa da, orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci stiliyle göz dolduran 26 yaşındaki oyuncu, özellikle A Milli Takım’daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini fazlasıyla çekiyor.

BENFİCA’NIN TÜRK OYUNCULARDAN ALDIĞI GÜÇ

Benfica, kadrosunda Türk futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü bulunduruyor. Her iki oyuncunun Portekiz Ligi’ndeki yüksek performansları, Benfica’nın Türk futbolculara yönelmesine neden olmuş görünüyor.