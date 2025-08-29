Spor

Benfica, K. Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe’ye verdi!

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesine yer verildi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Galatasaray’ın da sosyal medyada Aktürkoğlu’nu takip etmediği gözlemlendi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe’ye atmış ve bu gol sonrası sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine sebep olmuştu. Milli futbolcu, bu golün ardından sevinç göstermemişti.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan 22,5 milyon Euro artı 2,5 milyon Euro bonusla kadrosuna katmak için anlaşma yaptı.
