Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu bırakmıyor

BENFİCA’DA KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basınından Record haberine göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir karar aldı. Lage, Fenerbahçe karşılaşmasında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi, milli futbolcu Aktürkoğlu’nu ise yedek oturtmayı planlıyor. Kadıköy’deki maça ilk 11’de başlayan Aktürkoğlu, taraftarın yoğun alkışlarıyla karşılanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Akın, transfer sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” ifadelerini kullandı. Benfica ekibinin oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna, “İnşallah.” yanıtını vermişti.