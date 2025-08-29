Benfica, Kerem’in Fenerbahçe’ye Geçtiğini Açıkladı

BENFİCA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Kulüp, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için toplamda 22,5 + 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesi yer aldı. Aktürkoğlu, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY’I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silme kararı aldı. Bunun yanı sıra, Galatasaray’ın da sosyal medya hesaplarından Aktürkoğlu’nu takip etmediği görüldü.

Bu sezon boyunca toplamda 9 maça çıkan Aktürkoğlu, 462 dakika süre alarak sadece bir gol atmıştı. O gol ise Fenerbahçe’ye karşı kaydedilmişti ve bu durum sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi’nde elenmesine yol açmıştı. Milli yıldız, Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası herhangi bir sevinç göstermemişti.