Benfica, Kökçü ve Aktürkoğlu’nu oynatacak

BENFİCA, FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA HEDEFİ BÜYÜK

Portekiz temsilcisi Benfica, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıyı hedefliyor. Her iki futbolcu, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Maç boyunca yaşanan tartışmalar, karşılaşmanın anlarını etkileyen önemli bir unsur oldu. İlk yarı, Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI İÇİN UZUN BİR BEKLEYİŞ

Benfica – Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı. Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından maçın ikinci yarısı nihayet başladı. Mücadele, Benfica’nın 6-0’lık net bir galibiyeti ile sonuçlandı.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdi. Aynı zamanda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, Orkun’u sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage’nin futbolcularla iyi bir ilişki içerisinde olmadığına yönelik iddialar dolaşıyor. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors ise ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alındı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong