Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu Kararı Açıklandı

BENFİCA’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u başlangıç 11’de oynatmayı planlıyor, milli yıldız ise yedek olarak maça başlayacak. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maça ilk 11’de başlamış ve taraftar tarafından alkışlanarak karşılanmıştı. Benfica ve Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, 0-0’lık ilk karşılaşmanın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenecek.

FENERBAHÇE KEREM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” şeklinde konuştu. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunuyor. Akın, milli futbolcunun transferi hakkında “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” yanıtını verdi.