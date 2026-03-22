Bengü Türk’te Nevruz Haberi Tartışma Yarattı

Bengü Türk’teki Nevruz haberi tartışmalara neden oldu. İnternet sitesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nevruz kutlamasında kullandığı “büyük Türk coğrafyası” ifadesi, “büyük Kürt coğrafyası” olarak yayımlandı. Bu ifade farklılığı, sosyal medyada hızla dikkat çekti ve polemik konusu haline geldi. Yaşanan tepkilerin etkisiyle, Bengü Türk haberi düzelterek kamuoyuna bir açıklama yaptı.

DÜZELTME AÇIKLAMASI

Bengü Türk, durumu bir yazım hatası olarak tanımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bengü Türk TV internet sitesi benguturk.com’da yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır.”

SORUMLULUK ALINDI

Haber sitesinin hatanın ardından sorumlu editörü görevden alındı. Yanlış ifade, ‘büyük Türk coğrafyası’ şeklinde düzeltildi. Açıklamanın devamında sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik tepki gösterilerek şöyle denildi: “Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir.”