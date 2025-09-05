OLAYLARIN BAŞLANGICI

20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sularında Cevizli Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, Candaş D. dört yıl önce Ebru Ş. ile bir ilişkiye başladı. Ancak iddialara göre, Candaş D. kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince, bu ilişkiye 8 ay sonra son verdi. Kadın, bu durumu kabullenemeyerek aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz etti ve gerginlikler çıkardı.

SALDIRI VE TARTIŞMALAR

Zaman zaman dairenin kapısının önünde oturan Ebru Ş., kapıya tekme ve yumruklarla saldırdı. Bina sakinleri, “Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok” şeklindeki uyarılara, “Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım, kimseyi rahatsız etmedim” yanıtını verdi. Kadın daha sonra kapının önünde yatmaya başladı. Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını talep eden kadın, Candaş D.’ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler etmeye başladı.

DÜZENİN BOZULMASI

“Aç şu kapıyı” diyerek ağlayan Ebru Ş., bina sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Eline geçirdiği malzemeleri kapıya atan Ebru Ş.’nin, son olarak elindeki cep telefonunu güvenlik kamerasına fırlattığı görüldü. Kadın, sürekli olarak küfür edip tehditlerde bulunurken, zaman zaman da ağlayarak binanın önünde dakikalarca bekledi. Bu sırada, “Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma” dediği duyuldu.