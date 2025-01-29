Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan’ı Anlattı

Yönetmenle Oyuncu Arasındaki Diyalog Gündem Oldu

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin çekimleri sırasında oyuncu Bennu Yıldırımlar’a ilettiği oyunculuk tavsiyeleri gündem yaratmıştı. Bennu Yıldırımlar, Ceylan’ın kendisine yönelttiği tavsiyeleri hakkında ilk kez görüş bildirdi. Ahlat Ağacı filminin çekim sahnelerinde Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan arasında geçen diyalog sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı.

Ceylan’ın Eleştirilerine Dikkat Çeken Yorum

Videoda Nuri Bilge Ceylan, Yıldırımlar’ın yanına oturup şu sözleri dile getiriyor: “Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten… Böyle odaklanıyorsunuz işe… Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin! Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor.” Ceylan bu sözlerle oyunculuk konusunda daha doğal bir yaklaşım vurguluyor. Ancak bu görüntü, bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

Bennu Yıldırımlar’ın Açıklamaları ve Etik Tartışması

Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti programına katılan Bennu Yıldırımlar, sosyal medyada gündeme gelen video hakkında açıklama yaptı. Yıldırımlar, Ceylan’ın sözlerini dinleyip saygı gösterdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Saygı duyup dinledim ben onu neyi hissettiğini, neler istediği konusunda. Ama iş biraz daha kendiliğinden uzayınca başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Bir stil tabii ki ama etik değil. Bence etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? O konu üzerinde bence düşünülmesi gerekir. Böyle şeylerin çekileceğini bile bile gittiğiniz bir ortamda ondan sonra bunların doğal olarak gösterilmesinden etik mi değil mi anlayışına biraz odaklanmamız lazım.”