Benzer Soruşturma Size De Gelir Mi?

YAVAŞ’IN OYLAMASI VE GENÇLERİN MEYDANLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nun ön seçiminde oy kullandı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yavaş, “Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?” sorusuna dikkat çekti.

HUKUKSUZLUK VE GİZLİ TANIK KONUSU

Yavaş, yanıtında “Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar. Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK DURUMU VE İSTENEN DEĞİŞİKLİKLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk durumuna da değinen Yavaş, “Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile ‘bunlar nasıl sorular’ dedirtti. Anlaşılır gibi değil. Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık.” diyerek görüşlerini ifade etti.