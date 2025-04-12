Benzin Fiyatı Artış Gösterdi! Tabela Değişti

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin litre fiyatına 82 kuruşluk bir zam uygulandı. Bu zam, bu gece tabelalarda yer aldı. Böylelikle petrol fiyatlarında görülen gerileme ile başlayan indirim süreci sona ermiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yarattığı belirsizlik, brent petrolün varil fiyatının haftaiçi 60 doların altına düşmesine ve son dört yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı. Bu durum, benzine iki gün üst üste toplamda 3 lira 59 kuruş indirim olarak yansıdı. Ancak petrol fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle indirimin bir kısmı geri alındı. Dün itibarıyla brent petrolün fiyatı 65 dolara yakın seyrediyordu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatları şu şekildedir: İstanbul’da 44 lira 18 kuruş, Ankara’da 44 lira 75 kuruş ve İzmir’de 45 lira 12 kuruşa satılmaktadır.