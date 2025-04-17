Benzin Fiyatına Yeni Zam Geldi

PETROL FİYATLARINDAKİ TOPARLANMA

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta yapılan zamlarla kendini gösteriyor. Bu çerçevede, benzinin litre fiyatına 92 kuruşluk bir artış yaşandı. Yeni zamlı fiyatlar, gün itibarıyla akaryakıt istasyonlarının tabelalarında yerini aldı. Ancak motorinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmedi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Güncel verilere göre benzinin litre fiyatları, İstanbul’da 45 lira 15 kuruş, Ankara’da 45 lira 75 kuruş ve İzmir’de 46 lira 11 kuruştan işlem görüyor.