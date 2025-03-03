Benzin Fiyatında 1.15 TL İndirim Bekleniyor

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda, benzinin litre fiyatında 1.15 TL’lik bir indirimin yapılması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni akaryakıt fiyatları, 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik planlanmıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Mart 2025 tarihi itibarıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

– Benzin: 46,43 TL/LT

– Motorin: 46,58 TL/LT

– LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

– Benzin: 46,28 TL/LT

– Motorin: 46,47 TL/LT

– LPG: 26,99 TL/LT