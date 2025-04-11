Benzin Fiyatında 1.28 Lira İndirim

BENZİN FİYATLARINDAKİ İNDİRİM

Akaryakıt ürünleri arasında yer alan benzine 1.28 liralık indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel ekonomide yaşanabilecek durgunluğun emtia fiyatları üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Petrol, bu düşüşten en fazla etkilenen emtialardan biri olarak dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜZENLEME

Petrol fiyatlarının 63 dolar seviyelerine inmesi, petrol ihraç eden ülkeleri kaygılandırırken, petrol ithalatı yapan ülkelerin cari açıklarını azaltma konusunda fayda sağlıyor. Petroldeki bu gerileme nedeniyle benzin fiyatları üzerine 1.28 lira düzeyinde bir indirim uygulanıyor.