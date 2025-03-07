Benzin İndirimi Sonrası Motorine de İndirim

AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNE GELİŞMELER

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarının dalgalanmaları ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. 7 Mart 2025 Cuma gecesi benzine 2 lira 6 kuruşluk bir indirim yapıldı ve bu yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı. Motorin fiyatlarında ise şu anda bir değişiklik görülmüyor. Ancak, sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından sonra motorin için 1,35 TL’lik bir indirim yapılması bekleniyor. Araç sahipleri, bu gelişmelerle büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 7 Mart 2025 sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarıyla birlikte indirimlerin arka planı!

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE MÜJDE

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. 7 Mart gece yarısından itibaren benzine yapılan 2,06 TL’lik indirim, sürücüleri sevindirdi. Motorin fiyatları bu gün içinde sabit kalsa da, gece yarısından itibaren 1,35 TL’lik bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu indirimler, küresel petrol piyasalarındaki arz-talep dengesi ve döviz kurundaki stabilizasyonun sonucu olarak değerlendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları aşağıdaki gibi şekillendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 46,65 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 45,30 TL)

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL

Motorin: 47,38 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,03 TL)

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 47,74 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,39 TL)

LPG: 27,34 TL

Not: Motorin fiyatlarındaki indirim, 8 Mart 2025 gece yarısından itibaren geçerli olacak.