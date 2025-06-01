Benzin, Motorin Ve LPG’ye Zam Bekleniyor

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ BÜYÜYOR

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon rakamlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bu rakamlar, maaşlardaki artış oranını belirlerken birçok masraf kalemindeki zamlar için de bir referans oluşturacak.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YOLDA

Aynı zamanda TÜİK tarafından açıklanacak yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV vergisinin zam oranını da belirleyecek. Gazeteci Olcay Aydilek, bu süreçte Yüzde 13 gelmesi beklenen ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye 80 kuruşluk bir ÖTV zammı gerçekleştirileceğini aktardı.

Maaşlar ve hizmet bedellerinin fiyatlarını etkileyen 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesin olarak açıklanacak. Bu tarih, birçok çalışan için önemli bir dönüm noktası olacak.