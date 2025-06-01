Benzin, Motorin Ve LPG’ye Zam Geliyor

EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR ENFLASYON RAKAMLARINI BEKLİYOR

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon rakamlarını dört gözle bekliyor. Bu rakamlar, maaşlardaki artış oranlarını belirlemenin yanı sıra, birçok masraf kaleminde yapılacak zamlar için de referans niteliği taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ARTIŞ OLACAK

Ayrıca, TÜİK tarafından açıklanacak yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV vergisinin artış oranını da belirleyecek. Gazeteci Olcay Aydilek, bu dönemde yüzde 13 gelmesi beklenen ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye 80 kuruş oranında bir ÖTV zammı yapılacağını aktardı.

Maaşların ve hizmet bedellerinin fiyatlarını doğrudan etkileyen 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesinlik kazanacak. Bu tarihte açıklanacak rakamlar, çalışanlar ve emekliler için büyük önem taşımakta.