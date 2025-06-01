Ekonomi

Benzin, Motorin Ve LPG’Ye Zam Geliyor

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Türkiye’deki milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarını heyecanla bekliyor. Bu rakamlar, maaşlardaki artış oranını belirlemekle kalmayıp, birçok temel ihtiyaç malzemesinde yapılacak zamların da referansı olacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM

Aynı zamanda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV vergisinin zam oranını belirleyecek. Gazeteci Olcay Aydilek, bu dönemde beklenen yüzde 13’lük ÜFE artışının ardından, benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye ise 80 kuruşluk bir ÖTV zammı yapılacağını ifade etti.

ENFLASYON RAKAMLARI 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Maaşların ve hizmet bedellerinin fiyatlarını etkileyen 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde netleşecek. Bu tarihte açıklanacak veriler, pek çok kişi ve aile için önemli bir ekonomik etki yaratacak.

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