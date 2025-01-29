Benzinden Daha Ekonomik Biyoyakıt İspanya’da Test Ediliyor

ENERJİ İHTİYACI VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

Enerji, modern dünyada en büyük ihtiyaçlardan biri haline geliyor. Sanayi, ulaşım, ısınma ve teknoloji alanında vazgeçilmez olan yakıt kaynakları, alternatif enerji arayışlarını da beraberinde getiriyor. Dünyanın en büyük zeytin üreticilerinden biri olan İspanya, bu alanda biyoyakıt devrimine öncülük ediyor. Ülke, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 20 ila 25’ini atık zeytin çekirdeklerinden karşılıyor. Evlerin ısınmasından uçak yakıtına kadar pek çok alanda kullanılan bu yöntem, benzine kıyasla yüzde 70 daha ekonomik bir alternatif sunuyor.

İSPANYA’NIN ZEYTIN ÇEKİRDEKLERİYLE ENERJİ ÜRETİMİ

İspanya, yıllık 8 milyon 256 bin tonluk zeytin üretimi ile dünya lideri konumunda. Ülkede her yıl neredeyse 6 milyon ton yakıt tüketiliyor ve bu ihtiyacın önemli bir kısmı biyoyakıtlardan sağlanıyor. Zeytin çekirdeği, biyoyakıt üretiminin önemli bir bileşeni olarak dikkat çekiyor. Zeytin çekirdekleri, meyvenin ağırlığının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor ki bu da her yıl 206 bin ton zeytin çekirdeğine denk geliyor. İspanya’nın biyoyakıt tüketimi, 2022 yılında yaklaşık 1,45 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı. Bu miktar, zeytin çekirdeklerinin biyoyakıt üretimindeki önemini gösteriyor.

UÇAKLARDAKİ YENİLİKLER

İspanya, zeytin çekirdeklerinden elde edilen yakıtları ev ısıtma sistemlerinde ve jet motorlarında kullanmaya başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa’da yaşanan enerji krizine alternatif çözümler geliştiren ülke, 2022’nin sonunda zeytin çekirdeğinden üretilen uçak yakıtını piyasaya sundu.

BİYONAKIT ÜRETİMİNDE GEREKEN MALZEME MİKTARI

Milliyet’e konuşan Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, 1 litre biyoyakıt üretmek için 7.4 kg ile 12.4 kg arasında zeytin çekirdeği gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, zeytin çekirdekleri odun talaşı, mısır kozası, pirinç kabuğu, sebze-meyve atıkları ve hayvansal atıklarla birlikte biyokütle tesislerinde enerji üretimi için değerlendirilebiliyor.

TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİK

Zeytin çekirdeklerinden üretilen yakıt, benzin ve dizel yakıtlara kıyasla yüzde 70’e kadar tasarruf sağlıyor. Ancak toplama maliyetleri, ileri teknoloji gereksinimleri ve kuraklık nedeniyle yaşanan zeytin üretimindeki dalgalanmalar gibi dezavantajları var. Türkiye, yıllık 3 milyon 750 bin ton zeytin üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Kocaarslan, biyoyakıt üretiminin Türkiye’de de uygulanabileceğini belirterek, “Zeytin çekirdekleri, içerdiği yağlar ve organik bileşikler sayesinde biyoyakıt üretimi için önemli bir kaynaktır. Türkiye, zeytinyağı üretilen bölgelerde biyokütle tesisleri kurarak bu kaynağı değerlendirebilir. Ancak, bu tesislerin termik santraller gibi büyük ölçekli olması beklenmemelidir; daha küçük çaplı biyokütle tesisleri planlanmalıdır.” diyor.

BIYONAKITLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Biyoyakıtlar, fosil yakıtlar gibi karbondioksit salınımı yapıyor. Ancak fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce depolanmış karbonu atmosfere salarken, biyoyakıtlar mevcut bitkiler tarafından emilmiş karbonu geri kazandırıyor. Prof. Dr. Kocaarslan, bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Fosil yakıtların çevreye zarar vermesinin temeli, milyonlarca yıl önce depolanmış karbonun atmosfere salınarak küresel ısınmayı hızlandırmasıdır. Oysa zeytin çekirdeği gibi biyokütle kaynakları, günümüzde elde edilen bir kaynak olduğu için karbon döngüsüne zarar vermez. Bu yüzden biyokütleden enerji üretimi, fosil yakıtlara kıyasla çevreye daha az zarar veren sürdürülebilir bir yöntemdir.”

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

İspanya, 30’dan fazla biyokütle firması ile zeytin çekirdeğinden biyoyakıt üretiminde öncü durumda. Türkiye’de de benzer bir adım atılıp atılamayacağını merak edenler için Kocaarslan, zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde biyokütle enerji tesisleri kurulmasının bu sistemi uygulanabilir kılabileceğini belirtiyor. Ancak yatırım gereksinimleri ve lojistik altyapının geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’de biyoyakıt üretiminin yaygınlaşması için özel tesisler kurulmalı. Bu tesislerde piroliz, gazifikasyon veya direkt yakma gibi teknolojilerle biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi mümkün. Türkiye, doğru yatırımlarla bu alanda önemli bir oyuncu olabilir.” diyor.