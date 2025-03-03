Benzinin Fiyatına İndirim Geliyor!

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Döviz kuru opsiyonundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına olan etkisini sürdürüyor. Bu bağlamda, benzinin litre fiyatında 1.15 TL’lik bir indirimin yapılması öngörülüyor.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni akaryakıt fiyatları, 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren aktif hale gelecek. Motorin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik planlanmıyor.

3 MART 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,43 TL/LT

Motorin: 46,58 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,28 TL/LT

Motorin: 46,47 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT