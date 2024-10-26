Beraberlikte Sonuç Aynı Kaldı 3-3

ŞANLIURFASPOR VE IĞDIR FK MAÇINDA BERABERLİK

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edildi. Şanlıurfaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 3-3’lük bir skor ile sahadan ayrıldı.

MAÇIN GOLLERİ

Ev sahibi Şanlıurfaspor, gollerini 62. dakikada Muhammed Gönülaçar’ın penaltısı, 86. dakikada Miraç Acer ve 90+3. dakikada Forsell’in ayaklarından buldu. Konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise 48. dakikada Regattin’in penaltı golü, 58. dakikada Burak Altıparmak ve 72. dakikada Lico’nun golleriyle karşılığı verdi. Karşılaşma sonunda her iki takım da 1’er puan alarak sahadan ayrıldı.