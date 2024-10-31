Bergüzar Korel, Annem Ankara’da Bayramı Kutladı

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Kanal D’nin merakla beklenen yeni projesi “Annem Ankara”da başrolü üstlenen Bergüzar Korel, Cumhuriyet Bayramı’nı sette kutluyor. Ay-yıldızlı bayrağın önünde poz veren oyuncu, bu karesini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. “Annem Ankara”nın çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile sahnelerde çalışan ekip, bu özel günü sette kutlamayı tercih ediyor.

ÖZEL KLARİFİKATÖR

Dizide Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, ay-yıldızlı bayrağın önünde verdiği pozu sosyal medya paylaşımında takipçileriyle buluşturdu. “Annem Ankara” ekibi, 29 Ekim için özel klaket hazırlayıp kullanıyor. Çekimler süresince, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan bu klaketle çalışmalara devam ediliyor.

NE ZAMAN EKRANDA?

Senaryosu Başak Angigün tarafından yazılan “Annem Ankara”yı Faruk Teber yönetiyor. Gerçek bir yaşam hikâyesinden esinlenerek hazırlanan dizide, Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür başrolü paylaşıyor. Dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal’in hüzünlü öyküsünü ekrana taşıyor. Hikâyesi 1990’lı yıllarda başkent Ankara’da geçiyor ve yakında seyirciyle buluşması planlanıyor.