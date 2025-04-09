Berhan Şimşek’ten Sürpriz İtiraz Geldi

KURULTAYDAKİ BAŞVURU SORUNU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz pazar günü yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayında genel başkan adayı olacağını duyuran eski milletvekili Berhan Şimşek, zamanında başvuru yapmadığı gerekçesiyle adaylığı kabul edilmemişti. Şimşek, “Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay’da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, Sayın Murat Emir’le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen ‘Hayır vakit geçmiştir’ dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi” diyerek durumu sert bir dille eleştirdi.

ŞİMŞEK’TEN SÜRPRİZ HAMLE

Berhan Şimşek, bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir adım attı. Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre, Şimşek, CHP kurultayının iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. Bu hamle, partideki tartışmaların daha da büyümesine sebep olabilir.