Spor

Beşiktaş 5-1’le Hatayspor’u yendi!

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BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE HATAYSPOR’UN DÜŞÜŞÜ

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’a karşı oynadığı karşılaşmayı 5-1’lik skorla kazandı. Bu sonuç, Hatayspor’un Süper Lig’den düşmesinin kesinleşmesine neden oldu. Mücadelede konuk ekip, 20. dakikada Abdülkadir Parmak’ın attığı golle öne geçti. Ancak Beşiktaş, 36. dakikada Immobile’nin penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Beşiktaş, 52. dakikada Immobile’nin bir kez daha kullandığı penaltı ile geri geçerek skoru 2-1’e getirdi. Ardından 53. dakikada Rafa Silva’nın golü ile farkı 3-1’e çıkardı. Immobile, 59. dakikada bir kez daha sahne alarak hat-trick yaparak skoru 4-1 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 78. dakikada Keny Arroyo’dan geldi.

SONUÇ VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 3 maç aradan sonra galibiyet alarak puanını 52’ye yükseltti. Hatayspor ise toplamda 19 puanda kalarak 5 maç kala Süper Lig’e veda etti. Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacakken, Hatayspor ise Başakşehir’i konuk edecek.

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