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Spor

Beşiktaş’a Al-Musrati’den Kötü Haber!

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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINDA KART CEZASI ALDI

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Al-Musrati, ilk 11’de başladığı mücadelenin 41. dakikasında Djenepo’ya yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

AL-MUSRATI CEVAPSIZ KALDI

Bu sezon 4. sarı kartını gören Libyalı ön libero, böylece cezalı duruma düştü. Al-Musrati, Beşiktaş’ın ligdeki bir sonraki maçı olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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