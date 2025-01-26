Beşiktaş’a Al-Musrati’den Kötü Haber!

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINDA KART CEZASI ALDI

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Al-Musrati, ilk 11’de başladığı mücadelenin 41. dakikasında Djenepo’ya yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

AL-MUSRATI CEVAPSIZ KALDI

Bu sezon 4. sarı kartını gören Libyalı ön libero, böylece cezalı duruma düştü. Al-Musrati, Beşiktaş’ın ligdeki bir sonraki maçı olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.