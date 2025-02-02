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Spor

Beşiktaş’a Musrati’nin Yerine Fransa’dan Orta Saha

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TRANSFER DÖNEMİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Jean Onana’yı Genoa’ya kiraladı. Siyah-beyazlılar, Cher Ndour’un kiralık sözleşmesini sonlandırarak kadrodaki düzenlemeleri sürdürüyor. Ek olarak, Al-Musrati de Monaco’ya kiralık olarak gönderildi.

YENİ İSİM FRANSA’DA GÜNDEME GELDİ

Orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, sürpriz bir oyuncuyu da gündemine alarak transfer çalışmalarını hızlandıracak. Bu gelişmeler, kulübün hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor.

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