Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1’le yendi

BEŞİKTAŞ’IN KAZANCI VE GOLLER

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu devam ediyor. Ligin 35. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Adana Demirspor ile Dolmabahçe’de, hakem Çağdaş Altay’ın düdüğüyle karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini 4-1’lik skorla yenmeyi başardı.

Beşiktaş’ın golleri, 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario’dan geldi. Adana Demirspor’un tek sayısı ise 45+8. dakikada Arda Okan Kurtulan’la kaydedildi.

BEŞİKTAŞ PUANINI ARTIRDI

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 58’e çıkardı. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla mücadeleye devam ediyor. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına çıkacakken, Adana Demirspor da Hatayspor’u konuk edecek.

MAÇTA SAKATLIKLAR YAŞANDI

Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain, 6. dakikada Maestro ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandı ve mücadelenin 10. dakikasında Mustafa Hekimoğlu’na yerini bıraktı. Ayrıca 16. dakikada Ali Yavuz Kol ile Uduokhai kafa kafaya çarpıştı ve iki oyuncu da oyuna devam edemedi. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi, Ali Yavuz Kol’un yerine ise Aimbetov oyuna dahil oldu.

ERSİN DESTANOĞLU LİGDE KALEDE

Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Adana Demirspor karşısında ligde 195 gün sonra yeniden eldiven giydi. Sarı kart cezalısı Mert Günok’un oynayamadığı bu maçta kaleye geçen Destanoğlu, son olarak 24 Ekim 2024’teki Galatasaray derbisinde görev almıştı. O tarihten bu yana 24 maçta yedek kalmıştı.

NECİP UYSAL DÖNDÜ

Uzun bir süre diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor karşılaşmasıyla yeniden sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna girdi.

HAKİ FORMAYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında sezonun ilk kez haki renkli alternatif formasıyla sahaya çıktı. Haki formanın tanıtımı sezon başında yapılmış, ama sadece taraftarlara yönelik kullanılmıştı. Beşiktaş yönetimi, geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı girişimler sonucu gerekli izinleri aldı ve bu maçı hakkı forma ile oynadı.