Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 yendi

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu devam ediyor. Ligin 35. hafta mücadelesinde, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Mustafa Alper Avcı’nın teknik direktörlük yaptığı Adana Demirspor ile Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Hakem Çağdaş Altay’ın düdüğüyle başlayan maçta Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ GOL YAĞMURU YAPTI

Maçta Beşiktaş’ın gollerini 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 45+8 dakikada Arda Okan Kurtulan’dan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 58’e çıkardı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Mavi Şimşekler ise -2 puanda kaldı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecekken, Adana Demirspor Hatayspor’u evinde ağırlayacak.

SAKATLIKLAR ALGILANDI

Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain 6. dakikada Maestro ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, 10. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. Ayrıca 16. dakikada Ali Yavuz Kol ile Uduokhai kafa kafaya çarpıştı ve iki oyuncu da maçı bırakmak zorunda kaldı. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi, Ali Yavuz Kol’un yerine ise Aimbetov oyuna girdi.

ERSİN DESTANOĞLU KALEDE YER ALDI

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, ligde 195 gün sonra eldivenlerini geri giydi. Sarı kart cezalısı Mert Günok’un yerine oynayan Destanoğlu, son olarak Beşiktaş’ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde forma giymişti. Ersin, o maçın ardından 24 lig maçında yedek kalmıştı.

NECİP UYSAL’IN DÖNÜŞÜ

Uzun süredir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor karşısında sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil oldu.

ALTERNATİF FORMADA İLK GÖRÜNTÜ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla sahaya çıktı. Sezon başında tanıtılan ancak taraftarlara yönelik olan haki formayı giymek için Beşiktaş yönetimi, geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Beşiktaş, Adana Demirspor maçında bu alternatifi taraftarlarının beğenisine sundu.