Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 Yendi

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu devam ediyor. Ligin 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde, Dolmabahçe’de Adana Demirspor ile mücadele etti. Hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği maçta Beşiktaş, konuk takım karşısında 4-1’lik net bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ GOLLERİYLE FARK YARATTI

Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 45+8’de Arda Okan Kurtulan’dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki puanını 58’e çıkardı. Mavi Şimşekler’in ise küme düşmesi haftalar önceden kesinleşmişti ve puanı -2’de kaldı. Beşiktaş, bir sonraki hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise Hatayspor’u ağırlayacak.

SAKATLIKLAR MAÇI ETKİLEDİ

Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain, 6. dakikada Maestro ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve 10. dakikada Mustafa Hekimoğlu ile yer değiştirdi. Ayrıca, 16. dakikada Ali Yavuz Kol ve Uduokhai kafa kafaya çarpıştı ve her ikisi de oyuna devam edemedi. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi, Ali Yavuz Kol’un yerine Aimbetov oyuna girdi.

ERSİN DESTANOĞLU GÖREVDE

Beşiktaş’ın kalesini Adana Demirspor karşısında koruyan Ersin Destanoğlu, ligde 195 gün sonra sahaya çıktı. Sarı kart cezalısı Mert Günok’un yerine kaleye geçen Destanoğlu, son kez 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbide görev almıştı ve o günden sonra 24 maçta yedek kalmıştı.

NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ

Uzun bir süre diz sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor maçı ile geri döndü. Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil oldu.

ALTERNATİF FORMADA İLK MAÇ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla sahaya çıktı. Sezonun başında tanıtılan ancak yalnızca taraftarlar için kullanılan bu forma, Beşiktaş yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonucunda izin alınarak kullanılmaya başlandı. Maçta taraftarlarının beğenisine sunulan bu formayla sahaya çıkan Beşiktaş, yeni görüntüsüyle de dikkat çekti.