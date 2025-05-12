Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 yendi

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

MAÇIN RİTMİ İLK BAŞTA YAKALANAMADI

Solskjaer, “Garip bir maç oldu” diyerek sözlerine başladı. Maçın başındaki sakatlıkların oyun akışını etkilediğini dile getiren teknik adam, “Oyun ritmini ilk başta çok yakalayamadık. Oyuncularımın savaşma arzusu gayet iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 geride başlamamız biraz gerginlik yarattı. Ciro Immobile’nin golünün ardından 3-1’i bulunca daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik” ifadelerini kullandı.

TRANSFER HEDEFİ HAALAND

Başkan Serdal Adalı’nın tekrar göreve gelmesi üzerine yapılan transfer açıklamalarının hatırlatılması üzerine Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum” diyerek espri yaptı. Ardından, “Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu, bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek, o da daha çok gol atabilecektir. Çok iyi bir insan ve lider” şeklinde konuştu.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Norveçli teknik adam, “Önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler olacak. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmamız lazım. Başkanımız ve yönetimle iyi işler yapmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki sezon için heyecanlıyım ama henüz 3 maçımız var. Şu an tek amacımız bu maçları kazanmak” dedi.

NECİP UYSAL’IN ÖNEMİ

Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı desteklediğini belirterek, “Manchester United’da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmasını istiyorum. Gordon Milne, Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek, savaşmak gibi eski değerleri önemseyen biriyim. Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun bir süre sonra sahalara döndü. Taraftarın ona sahip çıkışı çok hoştu. Benim isteğim, taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi” dedi.