Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 Yendi

BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE’DE GOL YAĞDIRDI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu devam ediyor. Ligin 35. hafta maçında, Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer’in çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Çağdaş Altay’ın düdüğüyle dolu bir mücadele sonrası dolu tribünlere ev sahipliği yapan Dolmabahçe Stadyumu’nda Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın gollerini 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 45+8’de Arda Okan Kurtulan’dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 58’e taşıdı. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Hatayspor’u konuk edecek.

SAKATLIKLAR MAÇI ETKİLEDİ

Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain, 6. dakikada Maestro ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, 10. dakikada Mustafa Hekimoğlu’yla değiştirildi. Ayrıca, 16. dakikada Ali Yavuz Kol ve Uduokhai kafa kafaya çarpıştı ve her ikisi de oyuna devam edemedi. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil olurken, Ali Yavuz Kol’un yerine Aimbetov girdi.

ERSİN DESTANOĞLU KALENİN BAŞINDA

Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Adana Demirspor karşısında ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi. Sarı kart cezası nedeniyle Mert Günok’un forma giyemediği bu maçta, Ersin Destanoğlu son olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Bu süre zarfında 24 maçta yedek kalmıştı.

NECİP UYSAL SAHALARA DÖNDÜ

Uzun süredir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara döndü ve 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil oldu.

HAKİ FORMAYLA İLK MAÇ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı. Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftara yönelik kullanılan bu formayı giymek için Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli izinleri aldı. Haki formayı, taraftarlarının beğenisine sunarak Adana Demirspor maçında kullandı.