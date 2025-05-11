Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SKOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 35. haftasında Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, Dolmabahçe’de Mustafa Alper Avcı’nın takımına karşı mücadele etti. Hakem Çağdaş Altay’ın düdük çalmasıyla başlayan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1’lik skorla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ GOLLERİYLE FARKI AÇTI

Ev sahibi ekipte goller 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario’dan geldi. Adana Demirspor’un tek golü ise 45+8’de Arda Okan Kurtulan’dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 58’e çıkardı ve Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacakken, Adana Demirspor Hatayspor’u ağırlayacak.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Maçta özellikle sakatlıklar dikkat çekti. Beşiktaş’ta 6. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, Maestro ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında oyuna devam edemedi ve 10. dakikada yerine Mustafa Hekimoğlu girdi. Ayrıca, 16. dakikada Ali Yavuz Kol ile Uduokhai kafa kafaya çarpıştı; iki oyuncu da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi, Ali Yavuz Kol’un yerine ise Aimbetov oyuna dahil oldu.

ERSİN DESTANOĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ

Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, 195 gün aradan sonra ligde yeniden sahaya çıktı. Mert Günok’un sarı kart cezalısı olduğu bu karşılaşmada kaleye geçen Ersin, en son Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Galatasaray derbisinde oynamıştı. Uzun süre görev alamayan Ersin, 24 maç boyunca yedek kalmıştı.

NECİP UYSAL SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş’ta diz sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte geri döndü. Tecrübeli oyuncu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna girdi.

HAKİ FORMAYA İLK KEZ GİYİLDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla sahada yer aldı. Sezon başında tanıtılan ama sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formanın kullanımı için Beşiktaş yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli izinleri aldı. Taraftarlarla buluşan bu formayla Beşiktaş, Adana Demirspor ile sahaya çıktı.