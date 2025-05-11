Beşiktaş, Adana Demirspor’u yendi

MAÇ SONU BASIN TOPLANTISI

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 yenerek sahasında önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın analizi üzerine açıklamalarda bulundu.

MAÇIN AĞIRLIĞI

“Garip bir maç oldu” diyerek sözlerine başlayan Solskjaer, oyun içerisindeki aksaklıkları dile getirdi. Oyun ritminin maçın başında sakatlıklar nedeniyle etkilendiğini belirten teknik direktör, “Oyuncularımın savaşma arzusu gayet iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemizi sağladı. Ciro Immobile’nin golünden sonra skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik” ifadelerini kullandı.

TRANSFER HEDEFLERİ

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer konularına değinen Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum. Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek o da daha çok gol atabilecektir. Çok iyi bir insan ve iyi bir lider aslında” şeklinde konuştu.

KADRO YAPILANDIRMASI

Gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmalarına hız vereceklerini vurgulayan Norveçli teknik adam, “Tabii önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak tabii. Buna iyi karar vermek gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmamız gerekiyor. Başkanımız başta olmak üzere iyi işler için çabalayan birçok yöneticiye sahibiz. Ben sonraki sezon için gerçekten heyecanlıyım. Ama 3 maçımız var henüz lig bitimine. Şu an tek düşüncemiz bu maçları kazanmak için çaba sarf etmek olacak” dedi.

KULÜP DEĞERLERİ VE NECİP UYSAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı destekleyeceğini belirten Solskjaer, Manchester United’la ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: “Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne bir Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak gibi eski tip değerlere saygı duyan bir insanım. Bugün de bundan bahsedebiliriz.” Necip Uysal’ın durumunu değerlendiren Solskjaer, “Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun süre sonra sahalara döndü. Taraftarın onu nasıl sahiplendiğini gördük. Benim isteğim taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Gün gün bunu daha iyiye götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacak” şeklinde konuştu.