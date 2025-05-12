Beşiktaş, Adana Demirspor’u yendi!

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-1 yenmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer bazı açıklamalarda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRÜNUN GÖRÜŞLERİ

Solskjaer, sözlerine “Garip bir maç oldu” diyerek başladı ve şunları ifade etti: “Maçın başında sakatlıklardan dolayı oyun çok durdu. Oyun ritmini ilk başta yakalayamadık. Ancak oyuncularımın savaşma arzusu oldukça iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemize neden oldu. Ciro Immobile’nin golü sonrasında skoru 3-1 yaptıktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında, daha fazla gol atabilirdik.”

HAALAND İSTEĞİ

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum. Şaka bir yana, bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek o da daha çok gol atabilecektir. Gerçekten çok iyi bir insan ve güzel bir lider.” şeklinde konuştu.

KADRO YAPILANDIRMASI

Gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmalarına hız vereceklerini belirten Norveçli teknik adam, “Elbette önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak. Buna iyi karar vermek gerekiyor. Gidecek oyunculara kurum bulmamız lazım. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmalıyız. Başkanımız ve birçok yöneticimiz iyi işler için çabalıyor. Ben sonraki sezon için gerçekten heyecanlıyım ama henüz 3 maçımız var, bu nedenle şu an tek odak noktamız bu maçları kazanmak olacak.” dedi.

NECİP UYSAL’A YENİDEN DOKUNUŞ

Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı desteklediğini de belirterek şu ifadeleri kullandı: “Manchester United’da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne bir Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek ve sürekli savaşmak gibi eski tip değerlere saygı duyan bir insanım. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun bir süre sonra sahalara döndü ve taraftarın onu nasıl sahiplendiğini gördüm. Benim hedefim, taraftarla birlikte bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan ve çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Gün gün bunu daha iyiye götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacak.”