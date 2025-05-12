Beşiktaş, Adana’yı 4-1 yendi!

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR’U FARKLI GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Joao Mario’nun attığı gollerle galip gelerek taraftarlarını coşturdu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 3. sıraya yerleşen Beşiktaş, Avrupa Ligi hedefini hızlandırıyor. Maçın analizleri ve Beşiktaş’ın geleceği üzerine spor yazarlarının görüşleri dikkat çekti.

RAFA SILVA, MAÇIN YILDIZI OLDU

Spor yazarı Ali Gültiken, Rafa Silva’yı maçın en önemli ismi ilan etti ve şunları söyledi: “Rafa, sezon başından beri Beşiktaş’ın oyun lideri. Adana karşısında da hem skora katkı yaptı hem oyuna renk kattı.” Silva’nın gösterdiği performans ve liderlik, birçok yazar tarafından övüldü. Ciro Immobile’nin gol ve asist katkısı ile Milot Rashica’nın ofanstaki enerjisi, Beşiktaş’ın hücum gücünü zirveye taşıdı. Gültiken, “Bu üçlünün coşkusu, maçın kaderini çizdi,” ifadelerini kullanarak taraftarları heyecanlandırdı.

CİDDİYET VE İSTATİSTİKLER GÖZE ÇARPTI

Güntekin Onay, Beşiktaş’ın ciddiyetine dikkat çekti: “Adana’ya saygı duyarak her an gol aradılar. 14’ü isabetli 30 şut, 60 kez rakip ceza sahasında buluşma gibi istatistikler çarpıcı.” Ancak Onay, asıl meselenin kadro planlaması olduğuna vurgu yaparak, “Beşiktaş’ın, Josef de Souza ya da Atiba Hutchinson gibi karakterli ve profesyonel oyunculara ihtiyacı var. Bu profildekiler, takımı ateşler!” dedi. Onay’a göre, hırslı ve kazanma odaklı bir kadro, Beşiktaş’ı daha da ileri taşıyabilir.

AVRUPA LİGİ HEDEFİNE BİR ADIM DAHA

Fatih Doğan, Beşiktaş’ın bu galibiyetle Avrupa Ligi yolunda önemli bir adım attığını belirtti: “Hücum hattı, rakip savunmayı hataya zorladı ve gollerle baskının ödülünü aldı. 3. sıraya çıkmak, takıma ekstra motivasyon sağladı.” Doğan, Solskjaer’in öğrencilerinin bu performansla Avrupa sahnesine göz kırptığını ve taraftarların umutlarını yenilediğini ifade etti.