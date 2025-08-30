Beşiktaş, Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ SÜREÇ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta hareketli zamanlar yaşanıyor. Aldığı yenilginin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte, bir ayrılık daha yaşandı.

MOATASEM AL-MUSRATİ’NİN KİRALAMA ANLAŞMASI

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A kulübü Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. İtalyan takımının 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği ve oyuncunun 7 milyon euroya satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

KAMUYU AYDINLATMA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER ÜCRETİ

29 yaşındaki Moatasem Al-Musrati, 2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan futbolcu, bu süreçte 3 gol kaydetti. 8 milyon euro piyasa değeri bulunan Al-Musrati, geçen sezonun ikinci yarısını ise Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirmişti.