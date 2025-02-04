Beşiktaş, Alexander Sörloth’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ’TAN ÖNEMLİ HAMLE

Transfer çalışmalarını aktif olarak sürdüren Beşiktaş, büyük bir adım attı. Kadrosunda yer alan Cher Ndour, Al Musrati ve Onana gibi futbolcuları göndererek hem bütçesini hem de yabancı kontenjanını rahatlatan Beşiktaş, Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE GÖRÜŞMELERDE BULUŞTU

Beşiktaş, Sörloth ile el sıkıştığını açıkladı. Bu transfer, takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor ve camiada heyecan yarattı. Beşiktaş, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.