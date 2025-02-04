More
Spor

Beşiktaş, Alexander Sörloth’la Anlaştı

besiktas-alexander-sorloth-la-anlasti

BEŞİKTAŞ’TAN ÖNEMLİ HAMLE

Transfer çalışmalarını aktif olarak sürdüren Beşiktaş, büyük bir adım attı. Kadrosunda yer alan Cher Ndour, Al Musrati ve Onana gibi futbolcuları göndererek hem bütçesini hem de yabancı kontenjanını rahatlatan Beşiktaş, Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE GÖRÜŞMELERDE BULUŞTU

Beşiktaş, Sörloth ile el sıkıştığını açıkladı. Bu transfer, takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor ve camiada heyecan yarattı. Beşiktaş, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan: İthalat Yerine Yerli Gaz Üretilecek

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı ve doğal gaz ithalatında önemli tasarruf sağlanacağını vurguladı.
Manşet

Başkan Yıldırım: “Yapı Deyip Duruyorlar”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anadolu takımları olarak MHK ve TFF'ye kendilerini yeterince anlatamadıklarını belirtti ve televizyona çıkanların etkisinin yapıyı şekillendirdiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.