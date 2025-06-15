Beşiktaş, Anadolu Efes’i Maçta Yendi

MAÇIN SONUCU VE SERİNİN DURUMU

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin 5. ve son karşılaşmasında Beşiktaş, Anadolu Efes’i evinde konuk etti. Beşiktaş, mücadeleyi 82-75’lik bir skorla kazanarak seriyi 3-2’ye getirdi ve finale yükselmeyi başardı. Bu başarı ile birlikte, Beşiktaş 8 yıl aradan sonra ilk kez play-off finaline çıkma şansı elde etti. Finale, Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, seride Fenerbahçe’nin ev sahibi avantajı ile mücadele edecek. Şampiyonluk için 4 galibiyet alan takım, kupanın sahibi olacak.

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş: 82 – Anadolu Efes: 75

Mücadelenin hakemleri Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik olarak belirlendi. Beşiktaş’ta önemli katkı sağlayan oyuncular arasında Mathews 28, Yiğit Arslan 17 ve Allman 7 sayı kaydetti. Anadolu Efes’te ise Dozier 21 ve Larkin 11 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyotu 21-17, devre 48-40 ve üçüncü periyot ise 66-61 sonuçlandı. Beşiktaşlı oyuncu Sleva, 39:56’da 5 faulle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Final serisi heyecanı ile birlikte, gözler şimdi Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşmalarına çevrildi.