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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor’a Karşı Son Anda Yıkıldı

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen bu enfrentoda, maç 1-1’lik skorla sonuçlandı. Beşiktaş’ın golünü 79. dakikada Rafa Silva atarken, Antalyaspor, eşitliği 85. dakikada Erdal Rakip aracılığıyla sağladı.

PUNTANIN GÖRÜNTÜSÜ

Bu sonuçla Beşiktaş’ın puanı 32’ye yükselirken, Antalyaspor 22 puana ulaşmış oldu. Süper Lig’de gelecek hafta Antalyaspor, Hatayspor’la karşılaşacak. Beşiktaş ise programında BAY geçiyor.

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