Spor

Beşiktaş, Başakşehir’e 0-2 yenildi

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele sonucunda konuk ekip, maçı 2-0’lık skorla kazandı.

GOLLER KİMDEN GELDİ

Başakşehir’in galibiyetini getiren goller, Yusuf Sarı tarafından 62. ve 76. dakikalarda atıldı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 45’e yükseltirken, Beşiktaş 48 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MÜCADELELERİ

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

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