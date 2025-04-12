Beşiktaş, Başakşehir’e 2-0 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen bu maçta konuk ekip Başakşehir, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir’in galibiyetini sağlayan goller, 62. ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı’dan geldi. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 45’e yükseltirken, Beşiktaş 48 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.