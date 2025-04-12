Spor

Beşiktaş, Başakşehir’e 2-0 yenildi

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Başakşehir’i kendi evinde ağırladı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen bu heyecan verici mücadelede konuk takım, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir’e bu galibiyeti kazandıran goller, 62. ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı’dan geldi.

PUNTAR DEĞİŞİKLİĞİ VE PUAN DURUMU

Maç sonunda Başakşehir, puanını 45’e çıkarırken, Beşiktaş 48 puanda kaldı. Bu sonuç, ligdeki rekabeti daha da artırırken, iki takımın gelecekteki karşılaşmalarının heyecanını da artırıyor.

GELECEK MAÇLAR

Beşiktaş, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Başakşehir, kendi evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Her iki takım için de önümüzdeki maçlar, ligdeki konumlarını belirlemede kritik bir öneme sahip.

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