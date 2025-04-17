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Beşiktaş Belediyesi’nde Rüşvet Soruşturması

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SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri düzenlediği yönündeki soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediyesi’nden alınarak fesat karıştırıldığı belirlenen ihalelerin hazırlıklarıyla ilgili olarak, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu toplam 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

GÖZALTILAR VE ARAMA İŞLEMLERİ

Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Soruşturma, suç örgütünün belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığına dair ortaya çıkan bilgilerin ardından hız kazanmış durumda. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için operasyonlarını sürdürüyor.

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