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Beşiktaş Belediyesi’ne Gözaltı: 12 Kişi

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SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiaları gündemde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE GÖZALTILAR

Soruşturmada, Beşiktaş Belediyesi’nden alınan ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan 12 belediye görevlisi için gözaltı kararı verildi. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılıyor.

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