“Beşiktaş Beto’yu Transfer Ediyor!”

BEŞİKTAŞ TRANSFER HEDEFİ BETO

Yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz Premier Lig takımlarından Everton’ın santrforu Beto’yu transfer listesine dahil etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönlendirmeleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifler sunmayı planlıyor.

BETO İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Siyah-beyazlı yönetim, Portekiz doğumlu Gineli futbolcunun menajerleriyle görüşmeye başladı. Portekiz basınında yer alan bazı ifadelere göre, Beto’nun Türkiye’ye transferinin sürpriz olmayabileceği ve kısa bir sürede gelişmelerin yaşanabileceği bildiriliyor.

BETO’NUN PERFORMANSI VE TRANSFER GEÇMİŞİ

1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliği ve bağlantı oyunundaki becerileriyle dikkat çekiyor. Bu sezon Everton formasıyla 33 maçta 12 gol atan Beto, 2023 yazında Udinese’den 25 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ’IN FORVET ARAYIŞI

Beşiktaş, golcü transferi için kapsamlı bir liste oluşturdu. Beto’nun yanı sıra Tammy Abraham, Jonas Vind, Paul Onuachu, Wout Weghorst ve Patrik Schick gibi alternatif isimler de transfer gündeminde yer alıyor.