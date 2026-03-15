Beşiktaş Deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetiminde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç, Kocaeli Stadyumu’nda hakem Yasin Kol’un düdüğüyle başlamışken, Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçmeyi başardı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş’ın galibiyetini belirleyen goller, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

YILLAR SONRA BİR İLK

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Bu başarı, en son Aralık 2022’de Arthur Masuaku’nun Adana Demirspor karşısında attığı frikik golünden bu yana yaşandı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 18. dakikada Sekou Koita’nın gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel’in yönetimindeki ikinci maçında da galibiyeti elde edemedi ve bu sonuçla birlikte son 6 maçında galibiyet alamadı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 49’a yükseltirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig’in gelecek haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.