“Beşiktaş, Derbi Sonrası Sert Tepki Gösterdi”

BEŞİKTAŞ’TAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler konusunda sert ifadeler içeren bir basın açıklaması yaptı. Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!” sözleri öne çıktı. Kulüp, sosyal medya üzerinden şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüzden Açıklama TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!”

ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK ÇETESİ

Açıklamada, dünkü maçın nasıl verildiği konusunda ülkenin futbol otoritelerinin deliller ve gerekçelerle izah yaptıkları ifade edildi. Kulüp, oyuncularının emeklerinin değerli olduğunu ve bu emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, açıklamada şunlar belirtildi: “Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye’de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.”

ADALET TALEBİ

Beşiktaş, fikstür ayarlaması, illegal bahis sponsorluğu ve bilet karaborsası gibi konulara dikkat çekerek, bu tür kayırmalara müsaade edilip edilmeyeceğini sorguladı. Kulüp, her zaman adalet istediklerini belirtti. “Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır,” ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

MİLAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Beşiktaş, mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin haklarının korunması için TFF’yi duyarlı olmaya davet etti. “Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın!” diyen Beşiktaş, Türk futbolunda eşit rekabetin ve adaletin sağlanması gerektiğini hatırlattı. Son olarak, “Biz Beşiktaş’ız! Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz! Dün gece Türk futbolu için bir milattır,” açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.