Beşiktaş, Derbilerde Gurur Duyuyor!

BEŞIKTAŞ, FENERBAHÇE’YE KARŞI TARİHİ GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu galibiyet, siyah-beyazlı takım için anlamlı bir başarı oldu. Beşiktaş, rakibine karşı 20 yıl aradan sonra ligde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. Daha önce 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı. Bu sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmeyi başarmıştı.

SOLSKJAER, BEŞIKTAŞ’A ZAFER ANLAYIŞI GETİRDİ

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başında Mircea Lucescu’nun ardından Fenerbahçe’ye karşı bir ilke imza attı. Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetiminde almıştı. Solskjaer’in bu galibiyeti, takımın kötü gidişatını da sona erdirdi.

DERBİLERDE BEŞİKTAŞ’IN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı derbilerde öne çıkan bir performans sergiledi. Kartal, ligdeki tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Ancak sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe’yi de 1-0 yenen Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda oynanan derbiden de 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

GEDSON’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş’ın futbolcusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Gedson, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da sarsmayı başardı. Portekizli oyuncunun tüm kulvarlardaki performansı ise 46 müsabakada 11 gol ve 2 asist olarak dikkat çekiyor.