Beşiktaş, Derby’de Başarı Sağladı!

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuç, siyah-beyazlılar için önemli bir başarı oldu. Beşiktaş, 20 yıl aradan sonra rakibi Fenerbahçe’yle ligde oynadığı iki maçtan da galip ayrılmayı başardı. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan iki derbiyi de kazanmıştı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.

SOLSKJAER’İN BAŞARISI

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başında Mircea Lucescu’nun ardından Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda galibiyet alan ilk yabancı teknik adam oldu. Beşiktaş, son olarak 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı bu başarıyı yakalamıştı. Solskjaer’in elde ettiği bu galibiyet, takımın kötü gitmesine de son vermiş oldu.

Bu sezon derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Beşiktaş, tek mağlubiyetini 10. haftada Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Ancak, sarı-kırmızılılarla oynadığı ev sahibi olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçı 1-0 kazanarak, bu akşamki galibiyetle derbi performansını pekiştirmiş oldu.

GEDSON’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaşlı oyuncu Gedson Fernandes, Fenerbahçe’ye karşı attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezonki diğer büyük maçlarda, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında da başarılı olan Gedson, bu karşılaşmada da sarı-lacivertli kaleyi boş geçmedi. Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 46 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiliyor.