Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi Kiraladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş’ın genç yeteneği Emrecan Terzi, kiralama sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulüp, genç sol bek oyuncusunun Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesine yer verildi.

GENÇ OYUNCU YENİ TAKIMINDA

Emrecan Terzi’nin yeni takımı Serik Spor, bu transferle birlikte oyuncunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu geçici transfer, genç oyuncunun maç deneyimi kazanması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Beşiktaş, bu şekilde oyuncunun profesyonel kariyerini desteklemeyi amaçlıyor.